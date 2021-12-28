Команда Дедов Морозов устроила новогодний флешмоб в Домодедово

В аэропорту Домодедово 22 Деда Мороза встречали пассажиров танцами. Они устроили флешмоб в одном из терминалов в честь Нового года.

Также в аэропорту можно было услышать новогодние и рождественские хиты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.