Голикова исполнила мечту мальчика полетать на вертолете над Москвой

Еще один маленький москвич исполнил свою мечту благодаря акции "Елка желаний" – 10-летний Всеволод полетал над Москвой на вертолете. Роль Снегурочки, исполняющей желания, примерила на себя вице-премьер Татьяна Голикова.

Она сняла с "Елки желаний" открытку с мечтой мальчика и пригласила его вместе с мамой и сестрой в Дом правительства. Там вице-премьер провела для них небольшую экскурсию, поздравила с наступающим Новым годом и вручила детям подарки. Главным из которых стал полет над столицей.

Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". За время существования акции исполнено почти 8 тысяч заветных желаний. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.