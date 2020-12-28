В Москве от COVID-19 вылечились еще 5 166 человек

Столичные врачи вылечили еще 5 166 человек, которые были инфицированы COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии из больниц в Москве выписали 609 770 человек. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.