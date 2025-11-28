В Москве вышло солнце после долгого периода пасмурной погоды

В Москве установилась солнечная погода после длительного периода, когда небо было плотно укрыто тучами. Это связано с приходом антициклона, который способствует налаживанию погодных условий.

Температура воздуха продолжает превышать многолетние значения, снега в городе до сих пор нет, что противоречит климатической норме. В течение дня столбики термометров покажут около 5 градусов, однако возможны порывы холодного ветра.

