"Автодор" призвал водителей снизить скорость из-за гололедицы в Московском регионе

Компания "Автодор" призвала автомобилистов в столичном регионе снизить скорость и увеличить дистанцию в связи с возможной гололедицей. Также местами может идти снег, из-за чего снизится видимость на дорогах.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 29 ноября температура в городе будет от минус 1 до минус 3 градусов. Днем температура составит от 0 до 2 градусов, однако будет колебаться, в связи с чем сохранится гололедица.

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