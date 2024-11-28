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28 ноября, 21:15

Общество

"Автодор" призвал водителей снизить скорость из-за гололедицы в Московском регионе

"Автодор" призвал водителей снизить скорость из-за гололедицы в Московском регионе

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Компания "Автодор" призвала автомобилистов в столичном регионе снизить скорость и увеличить дистанцию в связи с возможной гололедицей. Также местами может идти снег, из-за чего снизится видимость на дорогах.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 29 ноября температура в городе будет от минус 1 до минус 3 градусов. Днем температура составит от 0 до 2 градусов, однако будет колебаться, в связи с чем сохранится гололедица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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