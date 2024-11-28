Эксперт рассказала о видах красной икры

Многие жители столицы уже начали покупать красную икру на новогодние праздники. Икру можно взять в магазинах, которые так и называются, – "Красная икра". Там на прилавках продают продукцию, которую добывают в экологически чистых регионах России.



Представитель сети магазинов Екатерина Шарафан подробно рассказала о видах красной икры, которую можно взять в магазине. Она отметила, что икра горбуши обладает нежным вкусом. При этом икра кеты имеет традиционный вкус. Также на прилавках можно увидеть икру нерки с природной горчинкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.