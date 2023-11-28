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28 ноября, 20:00

Общество

Новости часа: сугробы в Москве к 1 декабря вырастут до 25–30 сантиметров

Новости часа: сугробы в Москве к 1 декабря вырастут до 25–30 сантиметров

Жителям столицы рассказали, чем можно заняться в городских парках зимой

Ракова сообщила, в каком возрасте москвички чаще всего рожают первого ребенка

Жители Преображенского в Москве показали вылепленных из снега животных на деревьях

Синоптики заявили о самых сильных ноябрьских снегопадах в Москве за последние 11 лет

Москвичам рассказали, как проходит день Пермского края на ВДНХ

Синоптики сообщили, что сугробы в Москве к началу зимы будут выше нормы в 4–5 раз

Москвички рожают первого ребенка ближе к 30 годам

В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить безопасную незамерзайку от токсичной

"Атмосфера": небольшой снегопад ожидается в Москве 29 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К началу декабря сугробы в Москве вырастут до 25–30 сантиметров. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Движение машин ограничат 29 и 30 ноября в Большом Патриаршем переулке и на Малой Бронной улице в Москве. Об этом заявили в ГИБДД.

Незаконный шиномонтаж демонтировали в столичных Кузьминках. Об этом рассказали в Госинспекции по недвижимости.

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