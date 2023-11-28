Новости часа: сугробы в Москве к 1 декабря вырастут до 25–30 сантиметров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К началу декабря сугробы в Москве вырастут до 25–30 сантиметров. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Движение машин ограничат 29 и 30 ноября в Большом Патриаршем переулке и на Малой Бронной улице в Москве. Об этом заявили в ГИБДД.

Незаконный шиномонтаж демонтировали в столичных Кузьминках. Об этом рассказали в Госинспекции по недвижимости.