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28 ноября, 14:45

Общество

Международный форум BRICS+ Fashion Summit продлится до 2 декабря

Международный форум BRICS+ Fashion Summit продлится до 2 декабря

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В Москве открылся Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум будет работать с 28 ноября по 2 декабря. Особое внимание в рамках деловой программы уделят поддержке и продвижению локальных брендов.

Всего саммит посетят более 60 делегаций из стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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