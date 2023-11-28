28 ноября, 14:45Общество
Международный форум BRICS+ Fashion Summit продлится до 2 декабря
В Москве открылся Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Форум будет работать с 28 ноября по 2 декабря. Особое внимание в рамках деловой программы уделят поддержке и продвижению локальных брендов.
Всего саммит посетят более 60 делегаций из стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.