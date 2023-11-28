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28 ноября, 12:03

M24.RU

Представители УФНС России рассказали об изменениях в правилах уплаты налогов

Представители УФНС России рассказали об изменениях в правилах уплаты налогов

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28 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Завершение кампании по уплате налогов".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова;
  • начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по Москве Надежда Пятакова;
  • заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Москве Ирина Биткина;
  • врио начальника отдела – старшего судебного пристава Зюзинского ОСП ГУ ФССП России по Москве Дмитрий Галушкин.
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