28 ноября, 12:03M24.RU
Представители УФНС России рассказали об изменениях в правилах уплаты налогов
28 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Завершение кампании по уплате налогов".
Перед журналистами выступили:
- заместитель руководителя УФНС России по Москве Евгения Круглова;
- начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по Москве Надежда Пятакова;
- заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Москве Ирина Биткина;
- врио начальника отдела – старшего судебного пристава Зюзинского ОСП ГУ ФССП России по Москве Дмитрий Галушкин.