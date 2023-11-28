Родители школьников могут получить ежегодную выплату к новому учебному году

Родители московских школьников могут получить ежегодную выплату к новому учебному году. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Депутаты предлагают выплачивать 15 тысяч рублей для детей от 6 до 18 лет. Эту сумму хотят индексировать исходя из размера инфляции за прошедший год. На субсидию смогут рассчитывать только родители-граждане России, постоянно проживающие в стране.

Выплата не будет учитываться в качестве семейного дохода и не повлияет на предоставление других мер соцподдержки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.