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28 ноября, 09:45

Общество

Родители школьников могут получить ежегодную выплату к новому учебному году

Родители школьников могут получить ежегодную выплату к новому учебному году

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Родители московских школьников могут получить ежегодную выплату к новому учебному году. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Депутаты предлагают выплачивать 15 тысяч рублей для детей от 6 до 18 лет. Эту сумму хотят индексировать исходя из размера инфляции за прошедший год. На субсидию смогут рассчитывать только родители-граждане России, постоянно проживающие в стране.

Выплата не будет учитываться в качестве семейного дохода и не повлияет на предоставление других мер соцподдержки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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