Более 20% россиян стали больше экономить на еде с марта – опрос

Порядка 24% россиян с марта 2022 года стали больше экономить на еде. Это коснулось двух категорий – от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет. Такой опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, в нем приняли участие 1 600 человек.

По данным исследования, 32% сократили траты на парикмахерские, салоны красоты и косметику. Для остальных опрошенных эта тема не была актуальна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.