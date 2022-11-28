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Решение о запрете суррогатного материнства для иностранцев примут в начале декабря

Решение о запрете суррогатного материнства для иностранцев примут в начале декабря

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Иностранцы больше не смогут пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Соответствующий закон Госдума намерена принять уже в начале декабря, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев от суррогатных матерей. Как считает Володин, такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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