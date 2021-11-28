Осень в Москве завершится рекордным теплом

Осень в Москве закончится сразу двумя погодными рекордами. Так, ночь на вторник, 30 ноября, станет самой теплой за последние 73 года. Столбики термометров покажут до +4 градусов. Атмосферное давление опустится до рекордных 717 миллиметров ртутного столба.

В понедельник, 29 ноября, в городе пройдут небольшие дожди, однако уже ко вторнику они усилятся. Зима, по прогнозам, наступит по календарю. Так, в ночь на 1 декабря ударят морозы до -6 градусов, а выпавшие накануне осадки превратятся в гололедицу.

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