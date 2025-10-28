Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Погода в Москве начала напоминать субтропический климат по температуре, количеству осадков и резким перепадам, заявили климатологи. По словам ученых, особенно это заметно в осенний период.

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районе станции метро "Кунцевская". Он предусматривает строительство и реконструкцию двух проездов, а также обустройство тротуаров. Обновления позволят улучшить доступ к различным городским объектам района.

Турникеты нового поколения появятся на 25 станциях метро в следующем году, сообщил Дептранс. Они подключены к биометрии, а также имеют функцию распознавания лица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

