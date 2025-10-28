Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

"Новости дня": страховая пенсия вырастет в России в 2026 году

"Миллион вопросов": гастроэнтеролог рассказала, как сохранить здоровье желудка и кишечника

Глава родительской ассоциации заявила о проблемах организации шведских столов в школах РФ

Резкие перепады температуры стали характерны для московской погоды

"Вопрос спорный": суд разрешил родителям отменить онлайн-покупки, совершенные ребенком

"Новости дня": назван размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается постоянный снежный покров

Шведские столы могут появиться в буфетах российских школ

Температура воздуха в Москве не превысит 7 градусов тепла 29 октября

Погода в Москве начала напоминать субтропический климат по температуре, количеству осадков и резким перепадам, заявили климатологи. По словам ученых, особенно это заметно в осенний период.

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районе станции метро "Кунцевская". Он предусматривает строительство и реконструкцию двух проездов, а также обустройство тротуаров. Обновления позволят улучшить доступ к различным городским объектам района.

Турникеты нового поколения появятся на 25 станциях метро в следующем году, сообщил Дептранс. Они подключены к биометрии, а также имеют функцию распознавания лица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодамэр МосквытранспортгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика