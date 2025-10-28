Форма поиска по сайту

Температура воздуха в Москве не превысит 7 градусов тепла 29 октября

В столице продолжится дождливая осенняя погода. В среду, 29 октября, осадки будут периодическими, температура воздуха не превысит 7 градусов тепла, а ощущаться будет как 3 градуса.

В пятницу ожидается похолодание до 4–9 градусов тепла, а в субботу температура понизится еще на 1 градус. Ветер усилится до 10 метров в секунду. Синоптики рекомендуют жителям подготовить зимнюю одежду.

