Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 11:30

Общество

Пасмурная погода сохранится в Москве всю неделю

Пасмурная погода сохранится в Москве всю неделю

Меры поддержки от Москвы могут получить участники спецоперации

"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 октября

"Доктор 24": врач рассказал, как эффективно сжечь лишние калории

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 85% 28 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 736 мм ртутного столба 28 октября

В России заметили рост числа вакансий и уровня зарплат в октябре

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 28 октября

Захарова прокомментировала прогулки европейцев с воображаемыми собаками

Врач рассказал, в каких случаях хурма может быть опасна

В Москве сохранится пасмурная погода с дождями на всей текущей неделе. По прогнозам синоптиков, к 1 ноября ожидается небольшое похолодание. Во вторник, 28 октября, температура воздуха не превысит 8 градусов тепла.

Климатологи отмечают, что осенняя погода в Москве приобретает черты субтропического климата. С 1991 года средняя осенняя температура в столичном регионе увеличилась с 4,5 до 7,3 градуса, а объем осадков продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовНаталья Мелехина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика