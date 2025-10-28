Пасмурная погода сохранится в Москве всю неделю

В Москве сохранится пасмурная погода с дождями на всей текущей неделе. По прогнозам синоптиков, к 1 ноября ожидается небольшое похолодание. Во вторник, 28 октября, температура воздуха не превысит 8 градусов тепла.

Климатологи отмечают, что осенняя погода в Москве приобретает черты субтропического климата. С 1991 года средняя осенняя температура в столичном регионе увеличилась с 4,5 до 7,3 градуса, а объем осадков продолжает расти.

