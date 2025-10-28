Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 11:30

Общество

Меры поддержки от Москвы могут получить участники спецоперации

Меры поддержки от Москвы могут получить участники спецоперации

"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 октября

"Доктор 24": врач рассказал, как эффективно сжечь лишние калории

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 85% 28 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 736 мм ртутного столба 28 октября

В России заметили рост числа вакансий и уровня зарплат в октябре

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 28 октября

Захарова прокомментировала прогулки европейцев с воображаемыми собаками

Врач рассказал, в каких случаях хурма может быть опасна

Эксперты рассказали, во сколько нужно ложиться спать

Участники специальной военной операции получают от столицы единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей и ежемесячные выплаты по 50 тысяч рублей. При ранении выплаты составляют от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а в случае гибели военнослужащего семья получает 3 миллиона рублей.

Семьи участников СВО также имеют право на различные льготы. Детям предоставляется бесплатное питание в школах, освобождение от оплаты кружков и секций, приоритетное зачисление в образовательные учреждения. Также предусмотрены льготы на проезд в общественном транспорте и бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика