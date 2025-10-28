Меры поддержки от Москвы могут получить участники спецоперации

Участники специальной военной операции получают от столицы единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей и ежемесячные выплаты по 50 тысяч рублей. При ранении выплаты составляют от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а в случае гибели военнослужащего семья получает 3 миллиона рублей.

Семьи участников СВО также имеют право на различные льготы. Детям предоставляется бесплатное питание в школах, освобождение от оплаты кружков и секций, приоритетное зачисление в образовательные учреждения. Также предусмотрены льготы на проезд в общественном транспорте и бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

