В России заметили рост числа вакансий и уровня зарплат в октябре

Октябрь, как выяснилось, является лучшим временем для поиска работы. По данным аналитиков, в этом месяце на рынке труда в России наблюдается пиковый рост вакансий и зарплат.

Работодатели готовятся к сезону предпраздничного спроса. В октябре соискателям предлагают больше всего разнообразных вакансий, особенно для квалифицированных специалистов. В этом месяце вакансий на рынке труда стало в 1,5 раза больше, чем в начале сентября. Предлагаемые зарплаты выросли на 8%.

