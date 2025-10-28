Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 06:30

Общество

В России заметили рост числа вакансий и уровня зарплат в октябре

В России заметили рост числа вакансий и уровня зарплат в октябре

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 28 октября

Захарова прокомментировала прогулки европейцев с воображаемыми собаками

Врач рассказал, в каких случаях хурма может быть опасна

Эксперты рассказали, во сколько нужно ложиться спать

Осадки ожидаются в Москве в течение всего дня 28 октября

График профилактических медосмотров детей изменился в России

Суд подтвердил право родителей отказаться от сделанной ребенком онлайн-покупки

Маткапитал при рождении первенца увеличится в России в 2026 году

280 детей родились в Москве 27 октября

Октябрь, как выяснилось, является лучшим временем для поиска работы. По данным аналитиков, в этом месяце на рынке труда в России наблюдается пиковый рост вакансий и зарплат.

Работодатели готовятся к сезону предпраздничного спроса. В октябре соискателям предлагают больше всего разнообразных вакансий, особенно для квалифицированных специалистов. В этом месяце вакансий на рынке труда стало в 1,5 раза больше, чем в начале сентября. Предлагаемые зарплаты выросли на 8%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика