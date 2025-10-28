Захарова прокомментировала прогулки европейцев с воображаемыми собаками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новый европейский тренд – хоббидогинг, когда люди гуляют с воображаемыми собаками. Она заявила, что западные страны все чаще погружаются в абсурдные и опасные практики.

Хоббидогинг стал вирусным в Германии и начал распространяться по Европе. Участники используют поводки, проходят с вымышленными питомцами полосы препятствий и снимают ролики для соцсетей.

В ответ на это в интернете появились пародии, а российские эксперты назвали явление признаком разложения общества и ухода от традиционных ценностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.