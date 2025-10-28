Форма поиска по сайту

28 октября, 08:00

Врач рассказал, в каких случаях хурма может быть опасна

Хурма, которая богата витаминами и минералами, при неправильном или избыточном потреблении может быть опасна. Этот фрукт содержит большое количество веществ, которые способны замедлять усвоение питательных компонентов и вызывает проблемы с пищеварением.

По словам врача-терапевта, гастроэнтеролога Владимира Латия, неправильное употребление хурмы может привести к гастриту и язвенной болезни, потому что дубильные вещества могут усиливать спазмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоедавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

