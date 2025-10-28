28 октября, 08:00Общество
Врач рассказал, в каких случаях хурма может быть опасна
Хурма, которая богата витаминами и минералами, при неправильном или избыточном потреблении может быть опасна. Этот фрукт содержит большое количество веществ, которые способны замедлять усвоение питательных компонентов и вызывает проблемы с пищеварением.
По словам врача-терапевта, гастроэнтеролога Владимира Латия, неправильное употребление хурмы может привести к гастриту и язвенной болезни, потому что дубильные вещества могут усиливать спазмы.
