Врач рассказал, в каких случаях хурма может быть опасна

Хурма, которая богата витаминами и минералами, при неправильном или избыточном потреблении может быть опасна. Этот фрукт содержит большое количество веществ, которые способны замедлять усвоение питательных компонентов и вызывает проблемы с пищеварением.

По словам врача-терапевта, гастроэнтеролога Владимира Латия, неправильное употребление хурмы может привести к гастриту и язвенной болезни, потому что дубильные вещества могут усиливать спазмы.

