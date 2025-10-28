Долги по налогам начнут списывать с карт россиян без суда с 1 ноября. Списание будет происходить автоматически после того, как пользователю пришло уведомление на "Госуслугах", и возражений со стороны налогоплательщика не последовало.

Если гражданин не согласен, решать вопрос придется через суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.