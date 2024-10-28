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28 октября, 14:30

Общество

Психолог рассказал, как легко справиться с шестидневной рабочей неделей

Психолог рассказал, как легко справиться с шестидневной рабочей неделей

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В России началась шестидневная рабочая неделя. Так, россияне будут работать с 28 октября по 2 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Кандидат психологических наук Михаил Молоканов посоветовал меньше думать о том, что это дополнительный рабочий день и заняться делами, которые помогут улучшить рабочий процесс.

Эксперт также отметил, что стоит отнестись к сложившейся ситуации с юмором: поставить на рабочий стол веселую картинку или мотивирующую цитату.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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