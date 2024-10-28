Врачи ГКБ им Филатова спасли пережившего клиническую смерть пациента

Во флагманском центре Филатовской больницы спасли пациента, пережившего клиническую смерть после электротравмы. Мужчина одновременно коснулся струи воды из крана и посудомоечной машины с нарушенной функцией заземления. Внезапная остановка сердца привела к сбою в работе всех органов и систем организма.

Пациенту провели комплексную терапию. Благодаря слаженной командной работе медиков через 16 дней мужчину перевели в реанимационно-реабилитационный центр. В данный момент он находится под амбулаторным наблюдением.

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