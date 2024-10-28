Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 12:45

Общество

Врачи ГКБ им Филатова спасли пережившего клиническую смерть пациента

Врачи ГКБ им Филатова спасли пережившего клиническую смерть пациента

Телеграм-канал "Москва 24" разыграет iPhone 16 и фирменный мерч

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 28 октября

Россияне от 17 до 35 лет заявили о желании прожить до 100 лет

"Доктор 24": терапевт назвал ошибки в лечении кашля

Новости часа: вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%

Сергей Собянин: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Россиянам напомнили про шестидневную рабочую неделю

Новости регионов: в центре Воронежа загорелся торговый павильон

В России началась шестидневная рабочая неделя

Во флагманском центре Филатовской больницы спасли пациента, пережившего клиническую смерть после электротравмы. Мужчина одновременно коснулся струи воды из крана и посудомоечной машины с нарушенной функцией заземления. Внезапная остановка сердца привела к сбою в работе всех органов и систем организма.

Пациенту провели комплексную терапию. Благодаря слаженной командной работе медиков через 16 дней мужчину перевели в реанимационно-реабилитационный центр. В данный момент он находится под амбулаторным наблюдением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика