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28 октября, 12:30

Общество

Россияне от 17 до 35 лет заявили о желании прожить до 100 лет

Россияне от 17 до 35 лет заявили о желании прожить до 100 лет

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Российская молодежь планирует жить до 100 лет. Об этом журналистам рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследование провели в рамках проекта "Московское долголетие". Молодых людей спрашивали об их отношении к жителям старшего возраста. В опросе приняли участие респонденты от 17 до 35 лет из разных регионов. Средняя желаемая продолжительность жизни для них составила около 90 лет. Лучшим способом достижения результата молодежь называет здоровый образ жизни, интеллектуальную деятельность и творчество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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