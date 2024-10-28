Россияне от 17 до 35 лет заявили о желании прожить до 100 лет

Российская молодежь планирует жить до 100 лет. Об этом журналистам рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследование провели в рамках проекта "Московское долголетие". Молодых людей спрашивали об их отношении к жителям старшего возраста. В опросе приняли участие респонденты от 17 до 35 лет из разных регионов. Средняя желаемая продолжительность жизни для них составила около 90 лет. Лучшим способом достижения результата молодежь называет здоровый образ жизни, интеллектуальную деятельность и творчество.

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