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28 октября, 09:45

Общество

Москвичи лидируют по количеству отправленных голосовых сообщений

Москвичи лидируют по количеству отправленных голосовых сообщений

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Москвичи лидируют по количеству отправленных голосовых сообщений. Статистикой поделились аналитики ВК-мессенджера. Также в топе Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Челябинская области. Всего с начала года пользователи отправили больше 13 миллиардов аудио.

Женщины используют голосовые чаще, чем мужчины – они отправляют около 60% таких сообщений. Самые активные пользователи в среднем записывают 107 голосовых в неделю. Лидируют в частоте отправки молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – таких 55%. А вот старше 30 функцией пользуются только 18% опрошенных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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