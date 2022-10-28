Россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на портале госуслуг

Граждане России, проживающие в новых регионах, смогут указать свой адрес регистрации на портале госуслуг. Опция будет доступна, если адрес присутствует в федеральной информационной адресной системе, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Отмечается, что таким образом информация об адресах будет помещена в федеральную государственную информационную систему. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.