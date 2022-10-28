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28 октября, 23:15

Общество

Россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на портале госуслуг

Россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на портале госуслуг

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Граждане России, проживающие в новых регионах, смогут указать свой адрес регистрации на портале госуслуг. Опция будет доступна, если адрес присутствует в федеральной информационной адресной системе, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Отмечается, что таким образом информация об адресах будет помещена в федеральную государственную информационную систему. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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