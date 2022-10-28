Более 5 тыс жителей Подмосковья прошли иммунизацию от COVID-19 назальной вакциной

В России продолжается кампания по вакцинации, жителей прививают бесплатно. Более пяти тысяч жителей Подмосковья прошли иммунизацию от COVID-19 назальной вакциной. Регион приобрел почти 600 тысяч насадок для нового способа вакцинации.

Сделать прививку от COVID-19 с помощью спрея можно и в Москве. Что для этого нужно? Чем отличается препарат внутри спрея от привычного укола? И почему многим понравился этот способ вакцинации?

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