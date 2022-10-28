Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По словам главы ведомства, мобилизованы 300 тысяч человек.

Теперь военные комиссариаты продолжат принимать только добровольцев и кандидатов в контрактники. Шойгу также добавил, что в настоящий момент не планируется выполнять какие-либо дополнительные задания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.