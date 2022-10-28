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Общество

Новости часа: Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в РФ

Новости часа: Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в РФ

В России завершились мероприятия по частичной мобилизации

Подготовке мобилизованных перед отправкой в зону СВО уделяется особое внимание – Шойгу

Новости часа: в ГД внесли проект о приостановке судебных производств мобилизованных

Более 1 тыс человек стали участниками национального чемпионата "Абилимпикс" в Москве

Новости часа: в Москве заработает новый порядок начисления пособий семьям мобилизованным

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

Новости часа: Путин оценил участие РФ в ситуации между Азербайджаном и Арменией

К проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры – Останина

В Москве упростили порядок назначения детских пособий семьям мобилизованных – Ракова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По его словам, поставленная президентом задача о призыве в армию 300 тысяч граждан была выполнена.

Финский производитель шин Nokian Tyres продает российские активы "Татнефти" за 400 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Спрос россиян на зарубежные путешествия вернулся к показателям начала сентября. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные комиссии РСТ по авиаперевозкам.

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