Новости часа: Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По его словам, поставленная президентом задача о призыве в армию 300 тысяч граждан была выполнена.

Финский производитель шин Nokian Tyres продает российские активы "Татнефти" за 400 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Спрос россиян на зарубежные путешествия вернулся к показателям начала сентября. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные комиссии РСТ по авиаперевозкам.