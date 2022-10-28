В России завершились мероприятия по частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил на рабочей встрече Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По словам главы военного ведомства, поставленная президентом задача о призыве в армию 300 тысяч граждан была выполнена.

Кроме того, Шойгу отметил, что в Вооруженные силы РФ было призвано более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, а также более 27 тысяч предпринимателей.

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