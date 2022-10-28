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Новости

16:45

Общество

Новости часа: в ГД внесли проект о приостановке судебных производств мобилизованных

Новости часа: в ГД внесли проект о приостановке судебных производств мобилизованных

Более 1 тыс человек стали участниками национального чемпионата "Абилимпикс" в Москве

Новости часа: в Москве заработает новый порядок начисления пособий семьям мобилизованным

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

Новости часа: Путин оценил участие РФ в ситуации между Азербайджаном и Арменией

К проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры – Останина

В Москве упростили порядок назначения детских пособий семьям мобилизованных – Ракова

Собянин продлил выплаты на лекарства больным муковисцидозом

Новости часа: Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

В Москве 10 тыс родных мобилизованных уже получили единовременную соцпомощь – Ракова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесли проект о приостановке судебных производств в отношении мобилизованных. Такой проект внесли депутаты от партии "Единая Россия".

На улице Трехгорный Вал женщина сбила полицейского на мотоцикле. Его госпитализировали, сообщили очевидцы.

Ко второму чтению законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды готовят поправки, включающие театры. Об этом заявила глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.

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