Новости часа: в ГД внесли проект о приостановке судебных производств мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесли проект о приостановке судебных производств в отношении мобилизованных. Такой проект внесли депутаты от партии "Единая Россия".

На улице Трехгорный Вал женщина сбила полицейского на мотоцикле. Его госпитализировали, сообщили очевидцы.

Ко второму чтению законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды готовят поправки, включающие театры. Об этом заявила глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.