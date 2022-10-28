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Общество

Более 1 тыс человек стали участниками национального чемпионата "Абилимпикс" в Москве

Более 1 тыс человек стали участниками национального чемпионата "Абилимпикс" в Москве

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В Москве проходит финал национального чемпионата "Абилимпикс", в нем принимают участие более тысячи человек. Свое профессиональное мастерство там могут показать люди с ограниченными возможностями здоровья со всей России.

Соревнования проходят по нескольким направлениям. Это информационные технологии, сфера услуг, питание, творчество и другие. Возраст конкурсантов – от 14 до 65 лет. Одновременно с чемпионатом проводится и выставка работ участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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