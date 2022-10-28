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Общество

Новости часа: в Москве заработает новый порядок начисления пособий семьям мобилизованным

Новости часа: в Москве заработает новый порядок начисления пособий семьям мобилизованным

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

Новости часа: Путин оценил участие РФ в ситуации между Азербайджаном и Арменией

К проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры – Останина

В Москве упростили порядок назначения детских пособий семьям мобилизованных – Ракова

Собянин продлил выплаты на лекарства больным муковисцидозом

Новости часа: Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

В Москве 10 тыс родных мобилизованных уже получили единовременную соцпомощь – Ракова

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге в выходные

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый порядок предоставления детских пособий семьям мобилизованных москвичей заработает 1 ноября. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

За единовременной социальной помощью в Москве обратились около 12 тысяч родственников мобилизованных. Об этом заявила мэрия.

Минцифры РФ предложило упростить правила выдачи ипотеки для IT-специалистов. Об этом в сообщили в пресс-службе министерства.

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