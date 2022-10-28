Новости часа: в Москве заработает новый порядок начисления пособий семьям мобилизованным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый порядок предоставления детских пособий семьям мобилизованных москвичей заработает 1 ноября. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

За единовременной социальной помощью в Москве обратились около 12 тысяч родственников мобилизованных. Об этом заявила мэрия.

Минцифры РФ предложило упростить правила выдачи ипотеки для IT-специалистов. Об этом в сообщили в пресс-службе министерства.