Первая группа белгородцев отправится на временное проживание в Подмосковье 28 октября

В Подмосковье 28 октября отправится первая группа жителей Белгородской области. Люди решили переждать в безопасном месте, пока не прекратятся обстрелы приграничных поселков украинскими войсками. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

О том, что Московская область готова принять 500 человек из обстреливаемых населенных пунктов ранее заявил глава региона Андрей Воробьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.