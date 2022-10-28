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Общество

Первая группа белгородцев отправится на временное проживание в Подмосковье 28 октября

Первая группа белгородцев отправится на временное проживание в Подмосковье 28 октября

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В Подмосковье 28 октября отправится первая группа жителей Белгородской области. Люди решили переждать в безопасном месте, пока не прекратятся обстрелы приграничных поселков украинскими войсками. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

О том, что Московская область готова принять 500 человек из обстреливаемых населенных пунктов ранее заявил глава региона Андрей Воробьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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