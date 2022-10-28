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Частичная мобилизация может завершиться в РФ до следующей недели – СМИ

Частичная мобилизация может завершиться в РФ до следующей недели – СМИ

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Частичная мобилизация в России может завершиться до следующей недели. Об этом сообщили в СМИ, ссылаясь на источники в парламенте и администрации президента.

Отмечается, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить к концу октября – началу ноября, чтобы не было пересечения с очередным призывом на срочную службу. Он начинается во вторник, 1 ноября, на месяц позднее обычного. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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