Частичная мобилизация может завершиться в РФ до следующей недели – СМИ

Частичная мобилизация в России может завершиться до следующей недели. Об этом сообщили в СМИ, ссылаясь на источники в парламенте и администрации президента.

Отмечается, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить к концу октября – началу ноября, чтобы не было пересечения с очередным призывом на срочную службу. Он начинается во вторник, 1 ноября, на месяц позднее обычного. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.