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Общество

Депутаты предлагают повысить налоги для богатых россиян

Депутаты предлагают повысить налоги для богатых россиян

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Депутаты предлагают повысить налоги для богатых россиян, а деньги направить на поддержку армии. Предложение депутатов оценивают в Минфине.

В законопроекте речь идет о подоходном налоге, который будет варьироваться в зависимости от того, сколько человек зарабатывает. Кто попадет под повышенные ставки? Как работает такая прогрессивная шкала в других странах? Не приведет ли нововведение к сокрытию доходов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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