Депутаты предлагают повысить налоги для богатых россиян, а деньги направить на поддержку армии. Предложение депутатов оценивают в Минфине.

В законопроекте речь идет о подоходном налоге, который будет варьироваться в зависимости от того, сколько человек зарабатывает. Кто попадет под повышенные ставки? Как работает такая прогрессивная шкала в других странах? Не приведет ли нововведение к сокрытию доходов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.