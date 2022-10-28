Большой театр открывает новую продажу билетов на спектакль "Щелкунчик"

Большой театр открывает новую продажу билетов на новогодний спектакль "Щелкунчик". В этом году администрация решила раздавать браслеты, чтобы избежать очередей и снизить риск перекупки билетов.

Браслеты дают право приобрести по паспорту билет на себя, а также на другого члена семьи по соответствующему документу. Количество браслетов, поступающих в день продажи, – 400. Их раздают, начиная с полуночи.

В ближайшие выходные, 29 и 30 октября, будут продавать билеты на 30 и 31 декабря соответственно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.