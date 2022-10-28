Организаторы отмененных концертов должны российским зрителям около 8 млрд рублей

Организаторы отмененных концертов должны российским зрителям около 8 миллиардов рублей. Кому-то их перечисляют с опозданием, кому-то не возвращают вовсе. По словам юристов, у организаторов есть 180 дней со дня обращения потребителя, чтобы вернуть деньги за билеты.

Что еще говорит об этом закон? Есть ли у организаторов лазейки, чтобы вовсе не компенсировать потраченные деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.