Роспотребнадзор разрешил проводить массовые мероприятия с заполняемостью до 70%

Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70% при наличии QR-кодов. Постановление об этом подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

