В Москве выявлено 8 440 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 8 440 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 5 232 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в России подтвердили 40 096 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 539 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 8 392 697 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Камчатском крае, Тыве, Сахалинской области и Бурятии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.