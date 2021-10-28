Две квартиры разыграли в Москве 27 октября

Две квартиры в Москве разыграли в эфире телеканала Москва 24 в среду, 27 октября. Это первый розыгрыш среди сделавших прививку от COVID-19 в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!".

Победителей выбрали с помощью генератора случайных чисел. Уточняется, что в розыгрыше участвовали те, кто получил первую дозу вакцины или ревакцинировался с 18 по 24 октября.

Всего планируется 5 розыгрышей. В каждом – по две квартиры. Регистрироваться для участия не нужно. Данные автоматически попадают в систему после прививки, если есть московский полис ОМС. Коды победителей появятся на mos.ru.