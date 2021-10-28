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Общество

10:15

Бизнесмен сократит на 20% зарплату всем своим непривитым сотрудникам

общество видео Станислав Кулик

Всем непривитым сотрудникам следует сократить зарплату на 20%. Такое решение в своей компании принял миллиардер Игорь Рыбаков. Предприниматель объяснил жесткие меры тем, что просто устал смотреть, как страдают бизнес и экономика.

Однако решение бизнесмена поддержали не все. По мнению экспертов, произвольное уменьшение зарплаты работодателем является нарушением законодательства. Никто не имеет права устанавливать такие ограничения самостоятельно, пока не будет специальной нормы закона, дающей таких прав.

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