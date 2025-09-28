Косметолог из Ижевска Карина Давтян победила на конкурсе красоты "Мисс и Миссис ООН", финал которого прошел в Индии 27 сентября. Помимо россиянки, среди финалисток были жительницы США, Японии, Индии, ЕС, Украины и других стран мира.

По словам победительницы использование флага России, символики страны, народных песен очень приветствовали организаторы, что придало ей уверенности.

