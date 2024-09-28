28 сентября, 22:15Общество
До завтрашнего утра в Москве ожидают дождь с грозой
До завтрашнего утра в Москве ожидают дождь с грозой. Ветер может разгоняться до 15 метров в секунду.
Москвичей просят быть осторожными на улице, в том числе обходить шаткие конструкции и не стоять под деревьями. Водителям же стоит быть внимательнее на дороге, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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