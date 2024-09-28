Врачи рассказали какие продукты следует включить в осенний рацион

В осенний рацион следует включить сезонные низкокалорийные корнеплоды. В них содержатся витамины, которые укрепляют иммунитет и улучшают зрение.

В ежедневный рацион стоит также добавить и фрукты. Они служат источником витамина С, который поддержит иммуную ситему в период простуд. Кроме того, хорошо повлияют на организм ягоды, которые богаты витаминами С, А, Е, группы В и биофлаваноидами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

