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28 сентября, 19:30

Общество

Врачи рассказали какие продукты следует включить в осенний рацион

Врачи рассказали какие продукты следует включить в осенний рацион

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В осенний рацион следует включить сезонные низкокалорийные корнеплоды. В них содержатся витамины, которые укрепляют иммунитет и улучшают зрение.

В ежедневный рацион стоит также добавить и фрукты. Они служат источником витамина С, который поддержит иммуную ситему в период простуд. Кроме того, хорошо повлияют на организм ягоды, которые богаты витаминами С, А, Е, группы В и биофлаваноидами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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