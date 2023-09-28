Врачи напомнили об активности клещей в столичных лесопарках

Медики напомнили москвичам, которые отправляются в московские лесопарки, об активности клещей. Даже после летнего сезона они остаются активными и представляют собой опасность. Эти насекомые начнут впадать в спячку лишь поздней осенью при первых заморозках.

Врачи рекомендовали посетителям московских лесопарков избегать мест с густой растительностью и повышенной влажностью, а также тщательно подбирать одежду для прогулок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.