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28 сентября, 13:00

Общество

Врачи напомнили об активности клещей в столичных лесопарках

Врачи напомнили об активности клещей в столичных лесопарках

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Медики напомнили москвичам, которые отправляются в московские лесопарки, об активности клещей. Даже после летнего сезона они остаются активными и представляют собой опасность. Эти насекомые начнут впадать в спячку лишь поздней осенью при первых заморозках.

Врачи рекомендовали посетителям московских лесопарков избегать мест с густой растительностью и повышенной влажностью, а также тщательно подбирать одежду для прогулок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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