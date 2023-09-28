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28 сентября, 12:00

Общество

"Актуальный репортаж": москвичка пожаловалась на преследование от своего бывшего

"Актуальный репортаж": москвичка пожаловалась на преследование от своего бывшего

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Москвичку преследует бывший. Таких историй известно много, но далеко не все заканчиваются в суде.

Девушка пожаловалась, что экс-бойфренд протыкал колеса ее автомобиля, засыпал сахар в бензобак. Однажды, когда она уехала по работе, обманом переоформил документы и по суду оставил ее без машины и в долгах.

Как защитить себя в таких ситуациях? И можно ли вернуть имущество? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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