"Актуальный репортаж": москвичка пожаловалась на преследование от своего бывшего

Москвичку преследует бывший. Таких историй известно много, но далеко не все заканчиваются в суде.

Девушка пожаловалась, что экс-бойфренд протыкал колеса ее автомобиля, засыпал сахар в бензобак. Однажды, когда она уехала по работе, обманом переоформил документы и по суду оставил ее без машины и в долгах.

Как защитить себя в таких ситуациях? И можно ли вернуть имущество? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.