Геомагнитная активность в столице повысится до 4 баллов 28 сентября

Над Москвой вновь бушует магнитная буря. 28 сентября геомагнитная активность повысится до 4 баллов, а ее пик придется на вечер 29 сентября.

Метеозависимым нужно приготовится к испытанию 6-бальным возмущениям. Продлится буря до 1 октября.

Врачи советуют в это время чаще проветривать помещения, пить больше негазированной воды, не злоупотреблять алкоголем и по больше отдыхать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.