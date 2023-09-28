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28 сентября, 07:30

Общество

Геомагнитная активность в столице повысится до 4 баллов 28 сентября

Геомагнитная активность в столице повысится до 4 баллов 28 сентября

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Над Москвой вновь бушует магнитная буря. 28 сентября геомагнитная активность повысится до 4 баллов, а ее пик придется на вечер 29 сентября.

Метеозависимым нужно приготовится к испытанию 6-бальным возмущениям. Продлится буря до 1 октября.

Врачи советуют в это время чаще проветривать помещения, пить больше негазированной воды, не злоупотреблять алкоголем и по больше отдыхать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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