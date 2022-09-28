Новости часа: маткапитал проиндексируют в 2023 году

В министерстве труда заявили, что маткапитал проиндексируют в 2023 году, на второго ребенка он составит почти 780 тысяч.

Россияне на Кубе не пострадали во время урагана, сообщило консульство РФ.

ФРГ и Италия острее всех в ЕС испытают дефицит газа при остановке поставок из РФ.