ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев

Мобилизованным, контрактникам и добровольцам предоставят кредитные каникулы. Госдума приняла соответствующий закон.

Обратившись к кредитору, люди смогут изменить условия договора и на время военной службы приостановить действия обязательств по выплатам, либо сократить их размер. Льготы предусмотрели не только для военнообязанных, но и для их семей.

Какие еще льготы есть у тех, кто служит стране? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.